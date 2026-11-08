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Главная Киев В Киевской области три человека погибли от угарного газа, а ребенка госпитализировали

В Киевской области три человека погибли от угарного газа, а ребенка госпитализировали

Ua ru
8 ноября 2026 14:11
В Киевской области трое человек погибли от угарного газа из-за генератора ГСЧС Киевской области
Полиция и газовая служба на месте происшествия. Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Чупира Белоцерковского района Киевской области трое человек погибли в результате отравления угарным газом. Еще один пострадавший находится в больнице. На место трагедии оперативно прибыли спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о трагедии в Белоцерковском районе

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Службу спасения 3 ноября в 09:20. По предварительной информации, трагедия произошла из-за неправильного использования генератора, который работал в подвале.

В Киевской области три человека погибли от угарного газа, а ребенка госпитализировали - фото 1
Генератор на месте происшествия. Фото: ГСЧС Киевской области

Среди погибших — мужчина 1978 года рождения, женщина 1986 года рождения и девочка 2010 года рождения. Мальчика 2010 года рождения госпитализировали в детскую больницу.

В Киевской области три человека погибли от угарного газа, а ребенка госпитализировали - фото 2
Генератор на месте происшествия. Фото: ГСЧС Киевской области

В ГСЧС напоминают, что генераторы нельзя использовать в жилых, подвальных и других закрытых помещениях. Оборудование должно работать только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от зданий, окон и дверей.

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пожар Киевская область генераторы погибшие ГСЧС
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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