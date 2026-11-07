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Головна Київ У Шевченківському районі Києва дрон влучив в будинок: виникло загоряння

У Шевченківському районі Києва дрон влучив в будинок: виникло загоряння

Ua ru
7 листопада 2026 16:47
Дрон влучив у приватний будинок у Шевченківському районі Києва t.me/dsns_telegram
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

У суботу, 7 листопада, у Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували влучання у житлову забудову. У Шевченківському районі загорівся приватний будинок, також пошкоджені дві сусідні оселі. Крім того, в Оболонському районі виникла масштабна пожежа на території складського приміщення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Дронова атака РФ на Київ 7 листопада: наслідки

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, один із російських безпілотників влучив у приватний житловий будинок у Шевченківському районі столиці. На місці виникло загоряння, також пошкоджень зазнали ще дві розташовані поруч будівлі.

"У Шевченківському районі влучання БпЛА в приватний житловий будинок.Екстрені служби прямують на місце.

В одному приватному будинку в Шевченківському районі загоряння. Пошкоджені також два будинки поруч", — написав мер.

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Пожежа на складі в Оболонському районі

Ще одне загоряння зафіксували в Оболонському районі Києва. Там вогонь охопив значну площу складського приміщення.

За словами мера, на місці працюють пожежні підрозділи, які ліквідовують загоряння.

"В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення. Пожежні підрозділи працюють на місці", — написав Кличко.

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Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки 7 листопада 2026 року постраждали п'ятеро людей, серед них 14-річна дитина, двох поранених госпіталізували. На Відрадному біля житлової п'ятиповерхівки утворилася велика вирва, вибух також пошкодив квартири та будівлю дитячого садка. Крім того, пошкоджені автомобіль і нежитлова споруда, а для 58 вихованців дитсадка організували відвідування іншого закладу.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та споруди на території дитячого садка. У Солом'янському районі вибухова хвиля вибила вікна у кількох будинках, також горіли нежитлова будівля та вантажівка, є постраждалі.

Віталій Кличко Київ пожежа вибух обстріли атака столиця
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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