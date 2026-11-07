Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

У суботу, 7 листопада, у Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували влучання у житлову забудову. У Шевченківському районі загорівся приватний будинок, також пошкоджені дві сусідні оселі. Крім того, в Оболонському районі виникла масштабна пожежа на території складського приміщення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Дронова атака РФ на Київ 7 листопада: наслідки

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, один із російських безпілотників влучив у приватний житловий будинок у Шевченківському районі столиці. На місці виникло загоряння, також пошкоджень зазнали ще дві розташовані поруч будівлі.

"У Шевченківському районі влучання БпЛА в приватний житловий будинок.Екстрені служби прямують на місце.

В одному приватному будинку в Шевченківському районі загоряння. Пошкоджені також два будинки поруч", — написав мер.

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Ще одне загоряння зафіксували в Оболонському районі Києва. Там вогонь охопив значну площу складського приміщення.

За словами мера, на місці працюють пожежні підрозділи, які ліквідовують загоряння.

"В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення. Пожежні підрозділи працюють на місці", — написав Кличко.

Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки 7 листопада 2026 року постраждали п'ятеро людей, серед них 14-річна дитина, двох поранених госпіталізували. На Відрадному біля житлової п'ятиповерхівки утворилася велика вирва, вибух також пошкодив квартири та будівлю дитячого садка. Крім того, пошкоджені автомобіль і нежитлова споруда, а для 58 вихованців дитсадка організували відвідування іншого закладу.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та споруди на території дитячого садка. У Солом'янському районі вибухова хвиля вибила вікна у кількох будинках, також горіли нежитлова будівля та вантажівка, є постраждалі.