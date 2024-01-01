На Киевщине в квартире из-за повербанка произошел пожар
В Вышгороде вблизи столицы днем 31 декабря произошел пожар в квартире на 17 этаже. Оказалось, что возгорание вызвал заряжавшийся от розетки повербанк.
Об этом сообщает ГСЧС Киевщины.
Пожар в квартире через повербанк
Так, спасатели по прибытию обнаружили в задымленной квартире женщину и вывели ее на свежий воздух. Впоследствии ее госпитализировали в районную больницу.
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание повербанка, стоявшего на зарядке в одной из комнат.
Отмечается, что сложность тушения заключалась в том, что подъезды к дому были полностью заблокированы припаркованными автомобилями жителей. Поэтому спасателям пришлось тратить время, чтобы освободить проезд.
Для ликвидации пожара были привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.
Напомним, что 27 декабря в Киеве произошел пожар в многоэтажке по улице Татарской. В результате погиб мужчина, еще до приезда пожарных он выпрыгнул из горящей квартиры.
Читайте Новини.LIVE!