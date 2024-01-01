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На Киевщине в квартире из-за повербанка произошел пожар

1 января 2024 17:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине в квартире из-за повербанка произошел пожар
Пожежники. Фото: ГСЧС Киевщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Вышгороде вблизи столицы днем 31 декабря произошел пожар в квартире на 17 этаже. Оказалось, что возгорание вызвал заряжавшийся от розетки повербанк.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины.

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Так, спасатели по прибытию обнаружили в задымленной квартире женщину и вывели ее на свежий воздух. Впоследствии ее госпитализировали в районную больницу.

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Спасатели в доме, где произошел пожар. Фото: ГСЧС Киевщины

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание повербанка, стоявшего на зарядке в одной из комнат.

Отмечается, что сложность тушения заключалась в том, что подъезды к дому были полностью заблокированы припаркованными автомобилями жителей. Поэтому спасателям пришлось тратить время, чтобы освободить проезд.

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Пожарный автомобиль возле дома, где произошло возгорание. Фото: ГСЧС Киевщины

Для ликвидации пожара были привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что 27 декабря в Киеве произошел пожар в многоэтажке по улице Татарской. В результате погиб мужчина, еще до приезда пожарных он выпрыгнул из горящей квартиры.

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