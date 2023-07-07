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У Києві прокуратура викрила злочинну схему розкрадання коштів під час ремонту ліфтів

7 липня 2023 19:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві прокуратура викрила злочинну схему розкрадання коштів під час ремонту ліфтів
Ілюстративне зображення ліфта. Фото: freepik.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська міська прокуратура викрила злочинну схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті ліфтів. Підозру висунуто керівникам ідприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та підрядної фірми.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, службові особи комунального підприємства укладали з підрядниками договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках міста Києва.

"Правоохоронці зафіксували особисті розмови між працівниками підрядних організацій, на яких чути, що виконавці робіт з ремонту ліфтів були обізнані у встановленні ними неякісного ліфтового обладнання та свідомо припускали можливість виникнення людських жертв під час його експлуатації",  — йдеться в повідомленні. 

 

У Києві прокуратура викрила злочинну схему розкрадання коштів під час ремонту ліфтів. Фото: Київська міська прокуратура

На підставі суду було проведено понад 20 обшуків.

Покарання зловмисникам

За результатами розслідування директору Комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та керівнику однієї з підрядних організацій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Київської області почала розслідування трагічного інциденту, внаслідок якого загинув багатодітний батько. Усе сталось через смертельний удар.

Додамо, що Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт  щодо директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні  ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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