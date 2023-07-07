На Київщині прокурори хочуть скасувати тендер на 100 млн грн: деталі

Будівля Київської обласної прокуратури. Фото: google.com

Під час моніторингу веб-порталу Prozorro прокурори Київської обласної прокуратури встановили, що одна з селищних рад Київщини за результатами тендеру уклала договір з переможцем щодо проведення робіт із захисту від підтоплення і затоплення територій села поблизу Київського водосховища. Однак зазначена компанія не відповідала встановленим кваліфікаційним критеріям і умовам.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Скасування тендера на 100 млн грн

Відтак, прокуратура вимагає скасувати результати тендера на проведення заходів із захисту від підтоплення села на майже 100 млн грн.

За даними слідства, у підприємства відсутня власна будівельна та автомобільна техніка, необхідна для роботи.

"Він надав недостовірну інформацію щодо оренди спецтехніки, а також обладнання та екіпажів у інших суб’єктів господарювання. Водночас в останніх вона відсутня, або насправді не передавалася товариству у користування. У той же час за її експлуатацію кошторисом передбачалася сплата понад 32 млн грн", — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що замовник публічної закупівлі безпідставно не відхилив тендерну пропозицію учасника та уклав з останнім договір підряду у розмірі близько 100 млн грн.

Покарання горе-бізнесмену

З метою усунення виявлених порушень і запобіганню незаконному використанню бюджетних коштів, обласна прокуратура подала до суду позов про визнання недійсними рішення тендерного комітету сільської ради щодо визнання переможця закупівлі та договору підряду.

Наразі позов перебуває на розгляді у Господарському суді Київської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Київської області почала розслідування трагічного інциденту, внаслідок якого загинув багатодітний батько. Усе сталось через смертельний удар.

Додамо, що Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).