В Киевской области в одно из сел "забыли" привезти системы оповещения

Система оповещения населения. Фото: google.com

Киевская областная прокуратура обратилась в суд по взысканию штрафа у одного из подрядчиков, не доставившего систему оповещения в сельский совет. Речь идет о сумме в размере 369 тыс. грн штрафных санкций.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, Фастовская окружная прокуратура установила, что во время проведения закупок Гатненский сельский совет заключил договор с обществом на закупку системы оповещения населения.

Однако ООО не выполнило условия договора и не поставило оборудование сельскому совету в течение определенного срока.

"Системы оповещения — это безопасность жителей общины. Посредством их раздаются сигналы воздушной тревоги, а также информируется население о возникновении чрезвычайных ситуаций. Их отсутствие или неудовлетворительное состояние могут поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан", — говорится в сообщении.

Будет ли наказание горе-подрядчику

Учитывая невыполнение ответчиком долга в части поставки товара, прокуратура предъявила иск о взыскании в пользу территориального общества штрафных санкций на общую сумму 369 тыс. грн.

Дело рассматривается в Хозяйственном суде города Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура разоблачила преступную схему хищения бюджетных средств на ремонте лифтов. Подозрение выдвинуто руководителям предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и подрядной фирмы.