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Главная Киев На Киевщине грузовик с цистерной врезался в отбойник: погиб водитель

На Киевщине грузовик с цистерной врезался в отбойник: погиб водитель

Ua ru
15 ноября 2026 16:22
В Киевской области перевернулся грузовик с цистерной: водитель погиб полиция Киевской области
ДТП в Киевской области. Фото: полиция Киевской области

В Киевской области недалеко от Яготина 14 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 40-летний водитель. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

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ДТП в Киевской области

Авария произошла около 20:35 на 115-м километре автодороги Киев — Харьков, недалеко от села Богдановка.

"Правоохранители установили, что 40-летний водитель седельного тягача DAF с цистерной, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения транспортное средство перевернулось, после чего произошло возгорание газоконденсата, который перевозился в цистерне", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте.

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Как писали Новини.LIVE, 15 ноября в Киеве ввели временные ограничения движения на проспекте Романа Шухевича. В частности, проезд по Северному мосту с левого берега на правый в настоящее время открыт исключительно для общественного транспорта.

А народный депутат Владимир Крейденко сообщал, что в Киеве рассматривают возможность введения пассажирского речного маршрута между Славутичем и Почтовой площадью. По его словам, запустить такой маршрут можно уже сейчас, если предварительно получить разрешение военной администрации.

ДТП авария полиция Киевская область автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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