Північний міст в Києві. Фото: УНІАН

У Києві у неділю, 15 листопада, тимчасово змінили рух проспектом Романа Шухевича. Зокрема, рух Північним мостом з лівого берега на правий дозволено лише громадському транспортному.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

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Тимчасова схема руху проспектом Романа Шухевича у Києві 15 листопада

Водіям легкових автомобілів, які прямують проспектом Романа Шухевича в бік Північного мосту, необхідно змінити напрямок руху та розвернутися у спеціально облаштованому місці біля перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

Для вантажівок, які прямують у бік Північного мосту, облаштували тимчасове місце для розвороту на проспекті Романа Шухевича неподалік мосту через річку Десенка. Після цього водії зможуть продовжити рух у протилежному напрямку та повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Рух проспектом Романа Шухевича у Києві 15 листопада. Фото: t.me/kyivpatrol

"Рух Північним мостом в напрямку з лівого берега на правий дозволяється виключно громадському транспортному. З правого на лівий — легковим автомобілям та громадському транспорту", — йдеться у повідомленні.

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Патрульні на місці стежать за безпекою дорожнього руху, а водіїв про тимчасові зміни в організації проїзду попереджають відповідні дорожні знаки.

Як писали Новини.LIVE, у Києві розглядають можливість запуску пасажирського річкового сполучення між Славутичем і Поштовою площею. Нардеп Володимир Крейденко вважає, що такий маршрут можна організувати вже найближчим часом.

Крім того, Крейденко повідомив про початок будівництва понтонних мостів у Києві. Об’єкти планують підготувати до експлуатації протягом трьох-чотирьох місяців.