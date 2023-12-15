На Київщині відключатимуть світло 16 і 18 грудня — де не буде електроенергії
Жителів Обухова та громади, що на Київщині, попереджають про відключення світла 16 та 18 грудня. Це відбуватимуться у зв'язку з ремонтними роботами.
Про це повідомляє Обухівська міська рада.
Відключення світла в Обухові
Таким чином, електроенергія буде відсутня у таких населених пунктах:
- Красна Слобідка (вулиця Кабанця) — 16.12.2023 09:30-15:30;
- Обухів (вулиця Калинова та Князів Острозьких) — 18.12.2023 08:30-16:30;
- Степок (вулиця Горбахи, Корольова) — 18.12.2023 09:30-15:30.
ДТЕК зазначає, що буде проведено систематичний капітальний та поточний ремонт електромереж та енергообладнання, а також чистка трас ліній еелктропередачі.
Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація спрямувала додатково понад 10 мільйонів гривень на формування матрезерву в разі надзвичайних ситуацій, які можуть статися на енергетичних об'єктах. Таким чином жителі області зможуть протягом тривалого часу залишатися з доступом до світла.
Також у додатку "Київ цифровий" запустили нову функцію. Відтепер киян сповіщатимуть про введення та закінчення стабілізаційних, а також екстрених відключень світла у столиці.
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