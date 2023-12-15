На Київщині відключатимуть світло 16 і 18 грудня — де не буде електроенергії

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Жителів Обухова та громади, що на Київщині, попереджають про відключення світла 16 та 18 грудня. Це відбуватимуться у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє Обухівська міська рада.

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Таким чином, електроенергія буде відсутня у таких населених пунктах:

Красна Слобідка (вулиця Кабанця) — 16.12.2023 09:30-15:30;

Обухів (вулиця Калинова та Князів Острозьких) — 18.12.2023 08:30-16:30;

Степок (вулиця Горбахи, Корольова) — 18.12.2023 09:30-15:30.

ДТЕК зазначає, що буде проведено систематичний капітальний та поточний ремонт електромереж та енергообладнання, а також чистка трас ліній еелктропередачі.

Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація спрямувала додатково понад 10 мільйонів гривень на формування матрезерву в разі надзвичайних ситуацій, які можуть статися на енергетичних об'єктах. Таким чином жителі області зможуть протягом тривалого часу залишатися з доступом до світла.

Також у додатку "Київ цифровий" запустили нову функцію. Відтепер киян сповіщатимуть про введення та закінчення стабілізаційних, а також екстрених відключень світла у столиці.