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На Київщині відключатимуть світло 16 і 18 грудня — де не буде електроенергії

15 грудня 2023 10:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині відключатимуть світло 16 і 18 грудня — де не буде електроенергії
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Жителів Обухова та громади, що на Київщині, попереджають про відключення світла 16 та 18 грудня. Це відбуватимуться у зв'язку з ремонтними роботами. 

Про це повідомляє Обухівська міська рада.

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Таким чином, електроенергія буде відсутня у таких населених пунктах:

  • Красна Слобідка (вулиця Кабанця) — 16.12.2023 09:30-15:30;
  • Обухів (вулиця Калинова та Князів Острозьких) — 18.12.2023 08:30-16:30;
  • Степок (вулиця Горбахи, Корольова) — 18.12.2023 09:30-15:30.

ДТЕК зазначає, що буде проведено систематичний капітальний та поточний ремонт електромереж та енергообладнання, а також чистка трас ліній еелктропередачі. 

Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація спрямувала додатково понад 10 мільйонів гривень на формування матрезерву в разі надзвичайних ситуацій, які можуть статися на енергетичних об'єктах. Таким чином жителі області зможуть протягом тривалого часу залишатися з доступом до світла.

Також у додатку "Київ цифровий" запустили нову функцію. Відтепер киян сповіщатимуть про введення та закінчення стабілізаційних, а також екстрених відключень світла у столиці. 

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