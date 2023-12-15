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В Киевской области будут отключать свет 16 и 18 декабря — где не будет электроэнергии

15 декабря 2023 10:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области будут отключать свет 16 и 18 декабря — где не будет электроэнергии
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Жителей Обухова и общины в Киевской области предупреждают об отключении света 16 и 18 декабря. Это будет происходить в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Обуховский городской совет.

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Таким образом, электроэнергия будет отсутствовать в следующих населенных пунктах:

  • Красная Слободка (улица Кабанца) — 16.12.2023 09:30-15:30;
  • Обухов (улица Калиновая и Князей Острожских) — 18.12.2023 08:30-16:30;
  • Степок (улица Горбахи, Королева) — 18.12.2023 09:30-15:30.

ДТЭК отмечает, что будет проведен систематический капитальный и текущий ремонт электросетей и энергооборудования, а также чистка трасс линий ее электропередачи.

Напомним, Киевская областная военная администрация направила дополнительно более 10 миллионов гривен на формирование матрезерва в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на энергетических объектах. Таким образом, жители области смогут в течение длительного времени оставаться с доступом к свету.

Также в приложении "Киев цифровой" запустили новую функцию. Теперь киевлян будут извещать о введении и окончании стабилизационных, а также экстренных отключений света в столице.

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