В Киевской области будут отключать свет 16 и 18 декабря — где не будет электроэнергии
Жителей Обухова и общины в Киевской области предупреждают об отключении света 16 и 18 декабря. Это будет происходить в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщает Обуховский городской совет.
Отключение света в Обухове
Таким образом, электроэнергия будет отсутствовать в следующих населенных пунктах:
- Красная Слободка (улица Кабанца) — 16.12.2023 09:30-15:30;
- Обухов (улица Калиновая и Князей Острожских) — 18.12.2023 08:30-16:30;
- Степок (улица Горбахи, Королева) — 18.12.2023 09:30-15:30.
ДТЭК отмечает, что будет проведен систематический капитальный и текущий ремонт электросетей и энергооборудования, а также чистка трасс линий ее электропередачи.
Напомним, Киевская областная военная администрация направила дополнительно более 10 миллионов гривен на формирование матрезерва в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на энергетических объектах. Таким образом, жители области смогут в течение длительного времени оставаться с доступом к свету.
Также в приложении "Киев цифровой" запустили новую функцию. Теперь киевлян будут извещать о введении и окончании стабилизационных, а также экстренных отключений света в столице.
Читайте Новини.LIVE!