Міст через річку Ірпінь відновили - який вигляд має

На Київщині відновили міст, який зруйнували росіяни — фото
На Київщині продовжують відбудовувати інфраструктуру, яку було зруйновано під час повномасштабного наступу РФ у лютому 2022 року. Зокрема, вже відбудували міст через річку Ірпінь.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Служби відновлення і розвитку інфраструктури в регіоні Руслан Ничік.
Міст у 2022 році зруйнували окупанти
Міст було відбудовано на регіональній дорозі Київ – Іванків – Овруч, яка сполучає населені пункти Вишгородського району зі столицею.
"Поки тривали роботи з капітального ремонту, транспортне сполучення здійснювалося частиною вцілілого мосту", — повідомив Ничік.
За його словами, новий залізобетонний міст протяжністю 156 метрів має дві смуги руху по 3,75 метра.
"На проїзній частині — два шари асфальтобетонного покриття, зокрема верхній шар з ЩМА, нанесена нова дорожня розмітка", — додав посадовець.
Зазначається, що на мосту влаштували системи водовідведення, бар'єрне та перильне огородження та автономне освітлення.
"Відбудова моста тривала майже рік, наразі рух новою спорудою відкрито для всіх видів транспорту", — наголосив Руслан Ничік.
Нагадаємо, нещодавно у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст. З 1 грудня переправою їздять автомобілі.
Як відомо, на 3,5 мільйони гривень було завдано збитків на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Одному із заступників комунального підприємства у Києві було повідомлено про підозру.
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