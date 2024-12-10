Міст через річку Ірпінь відновили - який вигляд має

Міст, який зруйнували росіяни. Фото: Служба відновлення Київської області

На Київщині продовжують відбудовувати інфраструктуру, яку було зруйновано під час повномасштабного наступу РФ у лютому 2022 року. Зокрема, вже відбудували міст через річку Ірпінь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Служби відновлення і розвитку інфраструктури в регіоні Руслан Ничік.

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Міст було відбудовано на регіональній дорозі Київ – Іванків – Овруч, яка сполучає населені пункти Вишгородського району зі столицею.

"Поки тривали роботи з капітального ремонту, транспортне сполучення здійснювалося частиною вцілілого мосту", — повідомив Ничік.

Відбудований міст на Київщині. Фото: Служба відновлення Київської області

За його словами, новий залізобетонний міст протяжністю 156 метрів має дві смуги руху по 3,75 метра.

"На проїзній частині — два шари асфальтобетонного покриття, зокрема верхній шар з ЩМА, нанесена нова дорожня розмітка", — додав посадовець.

Зазначається, що на мосту влаштували системи водовідведення, бар'єрне та перильне огородження та автономне освітлення.

"Відбудова моста тривала майже рік, наразі рух новою спорудою відкрито для всіх видів транспорту", — наголосив Руслан Ничік.

Вигляд відбудованого мосту. Фото: Служба відновлення Київської області

Нагадаємо, нещодавно у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст. З 1 грудня переправою їздять автомобілі.

Як відомо, на 3,5 мільйони гривень було завдано збитків на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Одному із заступників комунального підприємства у Києві було повідомлено про підозру.