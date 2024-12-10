Мост через реку Ирпень восстановили - как выглядит

Мост, который разрушили россияне. Фото: Служба восстановления Киевской области

В Киевской области продолжают отстраивать инфраструктуру, которая была разрушена во время полномасштабного наступления РФ в феврале 2022 года. В частности, уже отстроили мост через реку Ирпень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Службы восстановления и развития инфраструктуры в регионе Руслан Ничик.

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Мост был отстроен на региональной дороге Киев – Иванков – Овруч, соединяющий населенные пункты Вышгородского района со столицей.

"Пока продолжались работы по капитальному ремонту, транспортное сообщение осуществлялось частью уцелевшего моста", — сообщил Ничик.

Отстроен мост на Киевщине. Фото: Служба восстановления Киевской области

По его словам, новый железобетонный мост протяженностью 156 метров имеет две полосы движения по 3,75 метра.

"На проезжей части — два слоя асфальтобетонного покрытия, в том числе верхний слой из ЩМА, нанесена новая дорожная разметка", — добавил чиновник.

На мосту устроили системы водоотведения, барьерное и перильное ограждение и автономное освещение.

"Восстановление моста длилось почти год, сейчас движение новым сооружением открыто для всех видов транспорта", — подчеркнул Руслан Ничик.

Вид отстроенного моста. Фото: Служба восстановления Киевской области

Напомним, недавно в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост.

Как известно, на 3,5 миллиона гривен был нанесен ущерб на строительстве Подольско-Воскресенского моста.