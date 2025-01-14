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На Київщині відновлюють міст через річку Тетерів — що зроблять

14 січня 2025 08:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Київщині відновлюють міст через річку Тетерів
Будівельні роботи на мості. Фото: Служба відновлення
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Київській області тривають будівельні роботи на мості через річку Тетерів. Він зазнав серйозних руйнувань під час бойових дій. Стало відомо, як саме його відновлять.

Про це повідомив директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Нічик.

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Будівельні роботи на мості через річку Тетерів

Об'єкт розташований на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/. Відомо, що він був збудований у 1972 році й зазнав значних пошкоджень під час бойових дій. Одну з його залізобетонних прогонових будов зруйновано повністю, а решта конструкцій різні серйозні пошкодження. Наразі ведуться активні роботи з його реконструкції.

Міст річка Тетерів
Будівельні роботи на мості. Фото: Служба відновлення

На об’єкті вже демонтували зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити. Завершено розбирання одного з прогонів, асфальтобетонного покриття, металевих перил і бетонних тротуарів.

Будівельні роботи на мості Тетерів
Будівництво мост. Фото: Служба відновлення

Паралельно облаштовується технологічний майданчик для подальших робіт.

Яким буде новий міст через річку Тетерів

Відновлений міст матиме довжину 309,4 метра. Для підвищення надійності конструкцій використовуватимуть сталезалізобетон. Проїзна частина буде покрита асфальтобетоном, а тротуари — сучасними метилметакрилатними матеріалами. Для безпеки встановлять бар’єрне та перильне огородження, а також освітлення.

Ця реконструкція є частиною пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області, що реалізується за підтримки UK Export Finance (UKEF). На трьох об’єктах роботи вже завершено, тоді як на інших трьох, включно з мостом через Тетерів, вони ще тривають. 

Нагадаємо, з'явилися фото процесу будівництва Подільсько-Воскресенського мосту у Києві — на якому етапі будівельні роботи.

Також в мережі з'явилися фото Шулявського мосту, який навіть після тривалих ремонтних робіт досі має низку недоліків та незручностей для киян.

міст ремонт річки Київська область будівництво

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09:42 Масштабна атака дронами — скільки цілей вдалося ліквідувати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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