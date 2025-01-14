На Киевщине восстанавливают мост через реку Тетерев

Строительные работы на мосту. Фото: Служба восстановления

В Киевской области продолжаются строительные работы на мосту через реку Тетерев. Он подвергся серьезным разрушениям во время боевых действий. Стало известно, как именно его восстановят.

Об этом сообщил директор Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области Руслан Ничик.

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Строительные работы на мосту через реку Тетерев

Объект расположен на дороге Т-10-05 Иванков – /М-07/. Известно, что он был построен в 1972 году и получил значительные повреждения во время боевых действий. Одно из его железобетонных пролетных строений разрушено полностью, а остальные конструкции имеют серьезные повреждения. Сейчас ведутся активные работы по его реконструкции.

Строительные работы на мосту. Фото: Служба восстановления

На объекте уже демонтировали разрушенные пролетные строения и железобетонные плиты. Завершена разборка одного из прогонов, асфальтобетонного покрытия, металлических перил и бетонных тротуаров.

Строительство моста. Фото: Служба восстановления

Параллельно обустраивается технологическая площадка для дальнейших работ.

Каким будет новый мост через реку Тетерев

Восстановленный мост будет иметь длину 309,4 метра. Для повышения надежности конструкций будут использовать сталежелезобетон. Проезжая часть будет покрыта асфальтобетоном, а тротуары — современными метилметакрилатными материалами. Для безопасности установят барьерное и перильное ограждение, а также освещение.

Эта реконструкция является частью пилотного проекта по восстановлению шести мостов в Киевской области, который реализуется при поддержке UK Export Finance (UKEF). На трех объектах работы уже завершены, тогда как на других трех, включая мост через Тетерев, они еще продолжаются.

Напомним, появились фото процесса строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве — на каком этапе строительные работы.

Также в сети появились фото Шулявского моста, который даже после длительных ремонтных работ до сих пор имеет ряд недостатков и неудобств для киевлян.