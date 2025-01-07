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Комфорт не для киян — який вигляд має Шулявський міст у Києві

7 січня 2025 08:31
Анастасія Постоєнко - Редактор
Шулявський міст у Києві залишається недоступним для маломобільних
Ремонт Шулявського шляхопроводу. Фото архівне: КМДА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Реконструкція Шулявського шляхопроводу в Києві, що триває вже понад вісім років, досі не вирішила питання доступності для маломобільних киян. Попри обіцянки київської влади щодо врахування інклюзивності під час ремонту, нинішній стан мосту свідчить про протилежне.

Журналісти Telegraf побували на мості в Києві та показали його реальний стан.

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Шулявський міст
Вузький прохді для пішоходів. Фото: Telegraf

Журналіст зазначив, що на Шулявському мості досі відсутні з’їзди для людей на візках. Крім того, там занадто вузькі пішохідні проходи  — пішоходам доводиться втискатися у поручні, аби розминутися. У результаті, Шулявський міст, попри заяви мера, залишається недоступним для маломобільних груп населення.

Шулявський міст
Відсутні заїзди. Фото: Telegraf
Шулявський міст
Пішоходи ледь можуть розминутися. Фото: Telegraf

Цікаво що раніше у мера Києва заявляли, що реконструкцію мосту врахували до деталей ще на етапі проєктування. Там пообіцяли подбати про те, аби люди з інвалдністю та маломобільні групи населення мали змогу користуватися мостом без перешкод.

"Під час реконструкції та капітального ремонту всіх об’єктів транспортної інфраструктури й, зокрема, на етапах проєктування та реалізації таких об’єктів обов’язково передбачається створення умов безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", — йдеться в одній із офіційних заяв КМДА.

Шулявський міст
Поручні та підпірки не закріплені належним чином. Фото: Telegraf
Шулявський міст
Конструкції мосту. Фото: Telegraf

Як Шулявський міст став довгобудом

Шляхопровід, що обвалився у 2017 році, планували реконструювати до 2020-го. Проте за вісім років вдалося лише частково відновити рух автомобілів. Вартість проєкту зросла з 599 млн до 2,45 млрд грн, а якість робіт викликає численні нарікання.

На додачу, компанія-підрядник "Північно-Український Будівельний Альянс" виявилася втягнутою у скандали, що ще більше уповільнило роботи.

На тлі затяжної реконструкції важливих транспортних об'єктів київська влада зосереджувалася на будівництві "пішохідно-піарних" мостів. Наприклад, Скляний міст ("міст Кличка") було зведено за рекордний час, тоді як Шулявський міст досі перебуває у критичному стані.

Також дізнайтеся десять цікавих фактів про мости у Києві, а також про історію будівництва Північного моста у столиці. 

Віталій Кличко Київ міст КМДА Шулявський міст

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