Подільсько-Воскресенський міст у Києві — як тривають роботи з будівництва у січні 2025 року

Будівництво Подільського мосту. Фото: Новини.LIVE

У Києві наприкінці 2024 року Подільсько-Воскресенським мостом проїхали перші автомобілі. Проте рух дозволений лише для громадського транспорту та легковиків, оскільки роботи з будівництва ще тривають.

Що відбувається на будівельному майданчику пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Роботи на Подільському мостовому переході ще не завершені. Згідно з міською програмою розвитку інфраструктури Києва, до кінця 2025 року перехід повинен бути готовий на 88%. Для цього планується витратити не менше ніж 1,8 млрд грн.

Будівництво тунелю. Фото: Новини.LIVE

Роботи на мостовому переході. Фото: Новини.LIVE

Трамвайне кільце. Фото: Новини.LIVE

Будівельники на об'єкті. Фото: Новини.LIVE

Техніка, яка залучена до будівництва мосту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом проїхали перші автомобілі. Рух дозволений лише для громадського транспорту та легковиків.

Відомо, що будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

20 грудня київська прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою скасувати договір на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через значний ріст вартості проєкту — з 4,3 мільярда гривень у 2017 році до понад 8,7 мільярда на кінець 2024 року.