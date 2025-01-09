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На якому етапі будівництво Подільського мосту — фоторепортаж

9 січня 2025 20:56
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Подільсько-Воскресенський міст у Києві — як тривають роботи з будівництва у січні 2025 року
Будівництво Подільського мосту. Фото: Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У Києві наприкінці 2024 року Подільсько-Воскресенським мостом проїхали перші автомобілі. Проте рух дозволений лише для громадського транспорту та легковиків, оскільки роботи з будівництва ще тривають.

Що відбувається на будівельному майданчику пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Роботи на Подільському мостовому переході ще не завершені. Згідно з міською програмою розвитку інфраструктури Києва, до кінця 2025 року перехід повинен бути готовий на 88%. Для цього планується витратити не менше ніж 1,8 млрд грн.

Подільський міст у Києві
Будівництво тунелю. Фото: Новини.LIVE
Подільсько-Воскресенський міст будівництво
Роботи на мостовому переході. Фото: Новини.LIVE
Міст з Подолу на Троєщину
Трамвайне кільце. Фото: Новини.LIVE
Київ Подільський міст
Будівельники на об'єкті. Фото: Новини.LIVE
Міст на Подол у Києві
Техніка, яка залучена до будівництва мосту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом проїхали перші автомобілі. Рух дозволений лише для громадського транспорту та легковиків. 

Відомо, що будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

20 грудня київська прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою скасувати договір на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через значний ріст вартості проєкту — з 4,3 мільярда гривень у 2017 році до понад 8,7 мільярда на кінець 2024 року.

Київ міст будівництво фоторепортаж Подільський міст

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