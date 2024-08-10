Шестеро людей постраждали в ДТП неподалік Броварів

На Київщині відразу шість людей потрапили в ДТП — легковик протаранив дерево
Неподалік Броварів, що на Київщині, сталась серйозна ДТП, в якій постраждали відразу шестеро пасажирів. Рятівникам довелось деблокувати двох з них із "залізного капкана".
Про це у суботу, 10 серпня, повідомляє ДСНС України.
Що сталось
Близько 16 години до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про ДТП поблизу с. Стара Оржиця. Після прибуття на місце пригоду рятувальники побачили, що легковик з пасажирами влетів у дерево та перекинувся.
Постраждали шість пасажирів машини, двох з яких довелось діставати за допомогою спецзасобів із пошкодженої автівки. Чотирьох постраждалих відправили до лікарні, серед них було двоє дітей. На щастя, ніхто не загинув.
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