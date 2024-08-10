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В Киевской области сразу шесть человек попали в ДТП — легковое авто протаранило дерево

10 августа 2024 23:28
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Броваров
Спасатели помогают людям, попавшим в ДТП. Фото: ГСЧС Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Недалеко от Броваров, что на Киевщине произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу шесть пассажиров. Спасателям пришлось деблокировать двух из них из "железного капкана".

Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ГСЧС Украины.

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Около 16 часов в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о ДТП вблизи с. Старая Оржица. По прибытии на место происшествия спасатели увидели, что легковое авто с пассажирами влетело в дерево и перевернулось.

В Киевской области сразу шесть человек попали в ДТП — легковое авто протаранило дерево - фото 1
Поврежденное легковое авто, на котором ехали потерпевшие. Фото: ГСЧС Украины

Пострадали шесть пассажиров машины, двоих из которых пришлось доставать с помощью спецсредств из поврежденного автомобиля. Четырех пострадавших отправили в больницу, среди них двое детей. К счастью, никто не погиб.

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