Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Броваров

Спасатели помогают людям, попавшим в ДТП. Фото: ГСЧС Украины

Недалеко от Броваров, что на Киевщине произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу шесть пассажиров. Спасателям пришлось деблокировать двух из них из "железного капкана".

Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ГСЧС Украины.

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Что произошло

Около 16 часов в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о ДТП вблизи с. Старая Оржица. По прибытии на место происшествия спасатели увидели, что легковое авто с пассажирами влетело в дерево и перевернулось.

Поврежденное легковое авто, на котором ехали потерпевшие. Фото: ГСЧС Украины

Пострадали шесть пассажиров машины, двоих из которых пришлось доставать с помощью спецсредств из поврежденного автомобиля. Четырех пострадавших отправили в больницу, среди них двое детей. К счастью, никто не погиб.