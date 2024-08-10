Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Броваров

В Киевской области сразу шесть человек попали в ДТП — легковое авто протаранило дерево
Недалеко от Броваров, что на Киевщине произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу шесть пассажиров. Спасателям пришлось деблокировать двух из них из "железного капкана".
Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ГСЧС Украины.
Что произошло
Около 16 часов в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о ДТП вблизи с. Старая Оржица. По прибытии на место происшествия спасатели увидели, что легковое авто с пассажирами влетело в дерево и перевернулось.
Пострадали шесть пассажиров машины, двоих из которых пришлось доставать с помощью спецсредств из поврежденного автомобиля. Четырех пострадавших отправили в больницу, среди них двое детей. К счастью, никто не погиб.
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