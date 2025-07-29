На Київщині викрили масштабні зловживання - Кравченко розкрив деталі

Прокурор на справі. Ілюстраційне фото: Чернівецька обласна прокуратура

Правоохоронці Київщини викрили масштабну корупційну схему. Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму понад 48 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram.

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На Київщині викрили масштабні зловживання

За словами очільника ОГП, прокуратура Київської області повідомила про підозру 29 особам. Серед фігурантів представники органів місцевого самоврядування, чиновники державних установ, керівники державних підприємств і представники приватного бізнесу.

"Злочин — це завжди прізвище, мотив, час і місце. І кожен, хто вирішив збагачуватись за рахунок громади, відповідатиме перед законом", — заявив Кравченко.

Серед найгучніших епізодів:

Голова Вишгородської міської ради підозрюється у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі техніки за завищеними цінами. Відомо, що посадовець свідомо ігнорував систему контролю за закупівлями.

Заступник міського голови Білої Церкви та одночасно депутат обласної ради у період роботи в райдержадміністрації видав незаконне розпорядження щодо земельної ділянки та уклав договір її продажу за заниженою вартістю.

Шестеро працівників ДП "Ліси України" організували незаконну вирубку лісу з подальшим продажем деревини.

Директор ДП "ДГ Дмитрівка" разом зі спільниками заволоділи майже 18 гектарами землі, використовуючи фальшиві документи та печатки.

Депутат Великодимерської селищної ради та керівник будівельної компанії завищував обсяги виконаних робіт, щоб отримати з бюджету додаткове фінансування.

Заступник начальника Гостомельської військової адміністрації, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду за попередньою змовою привласнили кошти під час реалізації будівельного проєкту в умовах воєнного стану. Вони вносили фіктивні дані до документів та подавали підроблену документацію.

Прокуратура зазначає, що наведений перелік — не повний, однак вже зараз очевидна системність проблеми.

"Працюємо далі, щоб кожен бюджетний злочин мав юридичний фінал. І кожен винний отримав своє покарання", — підкреслив генпрокурор.

Нагадаємо, що у Києві викрили незаконну схему привласнення коштів комунального підприємства. До її організації причетний директор підрядної компанії, яка забезпечувала електроенергією КП "Київпастранс".

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко розповів, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали 10 підозр.