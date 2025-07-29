Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине разоблачили коррупцию на миллионы — выданы подозрения

На Киевщине разоблачили коррупцию на миллионы — выданы подозрения

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 21:40
На Киевщине разоблачили масштабные злоупотребления - Кравченко раскрыл детали
Прокурор по делу. Иллюстрационное фото: Черновицкая областная прокуратура

Правоохранители Киевщины разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 48 миллионов гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
На Киевщине разоблачили коррупцию на миллионы — выданы подозрения - фото 1
Пост Кравченко. Фото: скриншот

На Киевщине разоблачили масштабные злоупотребления

По словам главы ОГП, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 29 лицам. Среди фигурантов — представители органов местного самоуправления, чиновники государственных учреждений, руководители государственных предприятий и представители частного бизнеса.

"Преступление — это всегда фамилия, мотив, время и место. И каждый, кто решил обогащаться за счет общества, будет отвечать перед законом", — заявил Кравченко.

Среди самых громких эпизодов:

  • Председатель Вышгородского городского совета подозревается в растрате бюджетных средств при закупке техники по завышенным ценам. Известно, что чиновник сознательно игнорировал систему контроля за закупками.
  • Заместитель городского головы Белой Церкви и одновременно депутат областного совета в период работы в райгосадминистрации выдал незаконное распоряжение относительно земельного участка и заключил договор его продажи по заниженной стоимости.
  • Шестеро работников ГП "Леса Украины" организовали незаконную вырубку леса с последующей продажей древесины.
  • Директор ГП "ОХ Дмитровка" вместе с сообщниками завладели почти 18 гектарами земли, используя фальшивые документы и печати.
  • Депутат Великодимерского поселкового совета и руководитель строительной компании завышал объемы выполненных работ, чтобы получить из бюджета дополнительное финансирование.
  • Заместитель начальника Гостомельской военной администрации, гендиректор частной компании и инженер технадзора по предварительному сговору присвоили средства при реализации строительного проекта в условиях военного положения. Они вносили фиктивные данные в документы и подавали поддельную документацию.

Прокуратура отмечает, что приведенный перечень — не полный, однако уже сейчас очевидна системность проблемы.

"Работаем дальше, чтобы каждое бюджетное преступление имело юридический финал. И каждый виновный получил свое наказание", — подчеркнул генпрокурор.

Напомним, что в Киеве разоблачили незаконную схему присвоения средств коммунального предприятия. К ее организации причастен директор подрядной компании, которая обеспечивала электроэнергией КП "Киевпастранс".

В то же время депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, что только за неделю чиновники КГГА получили 10 подозрений.

убытки коррупция Офис генерального прокурора Киевская область Руслан Кравченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации