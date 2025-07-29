На Киевщине разоблачили масштабные злоупотребления - Кравченко раскрыл детали

Прокурор по делу. Иллюстрационное фото: Черновицкая областная прокуратура

Правоохранители Киевщины разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 48 миллионов гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

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На Киевщине разоблачили масштабные злоупотребления

По словам главы ОГП, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 29 лицам. Среди фигурантов — представители органов местного самоуправления, чиновники государственных учреждений, руководители государственных предприятий и представители частного бизнеса.

"Преступление — это всегда фамилия, мотив, время и место. И каждый, кто решил обогащаться за счет общества, будет отвечать перед законом", — заявил Кравченко.

Среди самых громких эпизодов:

Председатель Вышгородского городского совета подозревается в растрате бюджетных средств при закупке техники по завышенным ценам. Известно, что чиновник сознательно игнорировал систему контроля за закупками.

Заместитель городского головы Белой Церкви и одновременно депутат областного совета в период работы в райгосадминистрации выдал незаконное распоряжение относительно земельного участка и заключил договор его продажи по заниженной стоимости.

Шестеро работников ГП "Леса Украины" организовали незаконную вырубку леса с последующей продажей древесины.

Директор ГП "ОХ Дмитровка" вместе с сообщниками завладели почти 18 гектарами земли, используя фальшивые документы и печати.

Депутат Великодимерского поселкового совета и руководитель строительной компании завышал объемы выполненных работ, чтобы получить из бюджета дополнительное финансирование.

Заместитель начальника Гостомельской военной администрации, гендиректор частной компании и инженер технадзора по предварительному сговору присвоили средства при реализации строительного проекта в условиях военного положения. Они вносили фиктивные данные в документы и подавали поддельную документацию.

Прокуратура отмечает, что приведенный перечень — не полный, однако уже сейчас очевидна системность проблемы.

"Работаем дальше, чтобы каждое бюджетное преступление имело юридический финал. И каждый виновный получил свое наказание", — подчеркнул генпрокурор.

Напомним, что в Киеве разоблачили незаконную схему присвоения средств коммунального предприятия. К ее организации причастен директор подрядной компании, которая обеспечивала электроэнергией КП "Киевпастранс".

В то же время депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, что только за неделю чиновники КГГА получили 10 подозрений.