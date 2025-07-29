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Головна Київ У Києві викрили корупційну схему — причетний "Київпастранс"

У Києві викрили корупційну схему — причетний "Київпастранс"

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Дата публікації: 29 липня 2025 12:17
Київпастранс переплатив мільйони на закупівлі електроенергії
Будівля ТОВ, яке причетне до схеми. Фото: Нацполіція

У Києві викрили протиправну схему заволодіння коштами комунального підприємства. До організації злочину причетний директор фірми підряду, яка постачала електроенергію КП "Київпастрансу".

Про це повідомили у поліції Києва 29 липня. 

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Що відомо про схему

Правоохоронці з'ясували, що між КП "Київпастранс" та переможцем відкритих торгів було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом — додаткові угоди, що передбачали зміну оплати у разі коливань тарифів. Втім, коли ціни на електроенергію знизилися, постачальник не повідомив про це замовника та продовжував виставляти рахунки за завищеними цінами.

Після проведених експертиз стало відомо, що внаслідок таких дій "Київпастранс" переплатив понад 11,5 мільйона гривень бюджетних коштів. 

Так, директору фірми оголосили підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. До суду вже скеровано клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Зазначається, що санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА взяли під варту. Він та ще група осіб розікрали понад 75 млн грн. 

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко розповів, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали 10 підозр.

Київ корупція електроенергія Київпастранс закупівлі Нацполіція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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