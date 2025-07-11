Нелегальная добыча песка на Киевщине — полиция разоблачила схему

Незаконная добыча песка на Киевщине. Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция разоблачили масштабную незаконную добычу песка, которая могла вызвать в регионе экологическую катастрофу. Преступную схему организовал владелец фермерского хозяйства, который привлек к делу отца, брата и других родственников.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 11 июля.

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Нелегальная добыча песка на Киевщине

Правоохранители рассказали, что в результате противоправных работ на Киевщине образовался искусственный водоем площадью более трех гектаров и глубиной до шести метров — это эквивалент площади четырех футбольных полей и высоты двухэтажного дома.

"Такой водоем создал реальную угрозу нарушения естественного гидрологического режима реки Ирпень. В случае слияния пруда с ней существовал высокий риск подтопления прибрежных территорий, загрязнения воды техногенными отходами, разрушения берегов, дорог, дамб и мостов. Кое-где до русла реки оставалось менее трех метров", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что организовал противоправную схему владелец фермерского хозяйства и арендатор ряда земель, который привлек к масштабным махинациям своего отца, брата и других родственников.

Незаконная добыча песка в Киевской области. Фото: Нацполиция

Отмечается, что земли, которые арендовал обвиняемый, официально имели сельскохозяйственное назначение, но вместо ведения хозяйства злоумышленники обустроили нелегальную добычу песка с помощью земснаряда — плавсредства для подводной разработки почв. От земснаряда они проложили специальные провода, по которым транспортировали песчаную массу к местам накопления. Далее песок продавали под заказ.

Незаконная добыча песка на Киевщине. Фото: Нацполиция

В Государственном земельном кадастре рассказали, что злоумышленники не имели никаких специальных разрешений на пользование недрами, а сами месторождения не находятся на государственном балансе запасов.

Так, правоохранители провели обыски в местах проживания фигурантов и на месте незаконной добычи. Они изъяли оборудование для добычи песка, документы и мобильные телефоны, содержащие доказательства незаконной деятельности.

Обыски у злоумышленников. Фото: Нацполиция

Сейчас продолжаются экспертные исследования для определения фактических объемов незаконно добытого песчаного сырья и установления причиненных государству убытков. Также осуществляется досудебное расследование за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, чиновникам КГГА, которые нанесли миллионы убытков Киеву, объявили подозрения. Они касаются служебной халатности, превышения служебных полномочий и растраты имущества.

Кроме того, в отношении 20 человек из "Киевзеленстроя" направили 18 обвинительных актов в суд. Общая сумма ущерба составляет 8,5 миллиона гривен.