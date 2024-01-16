Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині викрили мережу, яка продавала нелегальні тютюнові вироби arrow

На Київщині викрили мережу, яка продавала нелегальні тютюнові вироби

16 січня 2024 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині викрили мережу, яка продавала нелегальні тютюнові вироби
Детективи БЕБ на складі тютюнових виробів. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Продукцію збували у Києві, Ірпені та Софіївській Борщагівці.

Про це повідомляє БЕБ

Читайте також:

На Київщині викрили торгову мережу тютюну

Зазначається, що учасники угруповання займалися постачанням тютюну для кальяну та електронних сигарет. Свою продукцію продавали у Києві, Ірпені та Софіївській Борщагівці. 

Слідчі провели обшуки на складах, під час яких виявили та вилучили тютюн та суміші для куріння кальяну, електронні сигарети, похідні прилади для куріння електронних сигарет, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

Наразі триває досудове розслідування. 

null
Склад тютюнових виробів. Фото: БЕБ
null
Склад тютюнових виробів. Фото: БЕБ

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну мережу фальсифікованих тютюнових виробів на території Києва та області. Вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень. 

Також нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна вартістю 7,5 мільйона гривень. 

Київ
сигарети
куріння
Кримінал
БЕБ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

Актуальне по темі