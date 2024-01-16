На Київщині викрили мережу, яка продавала нелегальні тютюнові вироби

Детективи БЕБ на складі тютюнових виробів. Фото: БЕБ

На Київщині детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Продукцію збували у Києві, Ірпені та Софіївській Борщагівці.

Про це повідомляє БЕБ.

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Зазначається, що учасники угруповання займалися постачанням тютюну для кальяну та електронних сигарет. Свою продукцію продавали у Києві, Ірпені та Софіївській Борщагівці.

Слідчі провели обшуки на складах, під час яких виявили та вилучили тютюн та суміші для куріння кальяну, електронні сигарети, похідні прилади для куріння електронних сигарет, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

Наразі триває досудове розслідування.

Склад тютюнових виробів. Фото: БЕБ

Склад тютюнових виробів. Фото: БЕБ

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну мережу фальсифікованих тютюнових виробів на території Києва та області. Вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень.

Також нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна вартістю 7,5 мільйона гривень.