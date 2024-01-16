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В Киевской области разоблачили сеть, которая продавала нелегальные табачные изделия

16 января 2024 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области разоблачили сеть, которая продавала нелегальные табачные изделия
Детективы БЭБ на складе табачных изделий. Фото: БЭБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области детективы БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших нелегальную продажу табачных изделий через сеть пунктов розничной торговли. Продукцию сбывали в Киеве, Ирпене и Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщает БЭБ.

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Отмечается, что участники группировки занимались поставкой табака для кальяна и электронных сигарет. Свою продукцию продавали в Киеве, Ирпене и Софиевской Борщаговке.

Следователи провели обыски на складах, во время которых обнаружили и изъяли табак и смеси для курения кальяна, электронные сигареты, производные курительные приборы электронных сигарет, черновые записи и компьютерную технику.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Состав табачных изделий. Фото: БЕБ
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Состав табачных изделий. Фото: БЕБ

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконную сеть фальсифицированных табачных изделий на территории Киева и области. Стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен.

Также недавно в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. В ходе обысков следователи изъяли 90 тонн имущества, стоимостью 7,5 миллиона гривен.

Киев
сигареты
курение
Криминал
БЕБ

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