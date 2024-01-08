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На Київщині викрили незаконний цигарковий бізнес з мільйонним оборотом

8 січня 2024 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині викрили незаконний цигарковий бізнес з мільйонним оборотом
Правоохоронці на місці події. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну мережу фальсифікованих тютюнових виробів на території Києва та області. Вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє БЕБ

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Що відомо про незаконне виробництво

Повідомляється, що слідчі встановили групу осіб, яка налагодила виробництво та розповсюдження тютюнових виробів відомих світових виробників з використанням підроблених марок акцизного податку, а також без них.

Постачання підроблених товарів здійснювалось поштою, продаж — через мережу магазинів, кафе та кіосків на території Київщини. 

Обшуки БЕБ

Так, БЕБ провело обшуки на складах, під час яких детективи вилучили понад 148 тисяч пачок цигарок. Їх вартість становить понад 12 мільйонів гривень. 

станом на зараз незаконну діяльність припинено. Триває досудове розслідування. 

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Вилучені цигарки. Фото: БЕБ
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Вилучені цигарки. Фото: БЕБ

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило в Одеській області підпільну схему оборудки безакцизними сигаретами. Злочинна група продавала "електронки" в Інтернеті, не маючи відповідного дозволу на реалізацію.

Також нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна, вартістю 7,5 мільйонів гривень. 

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