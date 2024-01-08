В Киевской области разоблачили незаконный сигаретный бизнес с миллионным оборотом

Правоохранители на месте происшествия. Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконную сеть фальсифицированных табачных изделий на территории Киева и области. Стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает БЭБ.

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Что известно о незаконном производстве

Сообщается, что следователи установили группу лиц, наладивших производство и распространение табачных изделий известных мировых производителей с использованием поддельных марок акцизного налога, а также без них.

Поставка поддельных товаров осуществлялась по почте, продажа через сеть магазинов, кафе и киосков на территории Киевщины.

Обыски БЕБ

Так, БЭБ провело обыски на складах, во время которых детективы изъяли более 148 тысяч сигарет. Их стоимость составляет более 12 миллионов гривен.

по состоянию на данный момент незаконная деятельность прекращена. Продолжается досудебное расследование.

Изъяты сигареты. Фото: БЕБ

Изъяты сигареты. Фото: БЕБ

Напомним, Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило в Одесской области подпольную схему сделки безакцизными сигаретами. Преступная группа продавала "электронки" в Интернете, не имея соответствующего разрешения на реализацию.

Также недавно в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. Во время проведения обысков следователи изъяли 90 тонн имущества стоимостью 7,5 миллиона гривен.