На Київщині винуватця ДТП, в якій постраждала дитина, відправили  за ґрати

У Київській області чоловік наїхав на 10-річного хлопчика на "зебрі". Фото: Київська обласна прокуратура

У Київській області суд визнав винним жителя регіону в порушенні ПДР, що призвело до ДТП. Внаслідок аварії постраждала дитина

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі ДТП, в якій постраждала дитина

Зазначається, що ДТП сталась у жовтні 2020 року в місті Яготин. Водій не зменшив швидкість автівки, наближаючись до пішохідного переходу.

Через це стався наїзд на 10-річного хлопчика.

"Дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, переломи кісток склепіння та чисельні гематоми й садна. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень хлопчик отримав інвалідність", — йдеться в матеріалах справи.

Винуватця ДТП відправили за ґрати

Суд призначив чоловіку покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Також зобов’язав стягнути з засудженого на користь потерпілого 331 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинули дворічна дитина. ДТП сталась в селі Ніжиловичі Бучанського району.

Додамо, у Києві на минулих вихідних сталася масштабна пожежа на АЗС. Водій на кабріолеті "влетів" у заправку. Мережею почали ширитися фото згорілої АЗС.