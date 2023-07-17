В Киевской области виновника ДТП, в котором пострадал ребенок, отправили за решетку

В Киевской области мужчина наехал на 10-летнего мальчика на "зебре". Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области суд признал виновным жителя региона в нарушении ПДД, что привело к ДТП. В результате аварии пострадал ребенок.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали ДТП, в котором пострадал ребенок

Отмечается, что ДТП произошло в октябре 2020 года в Яготине. Водитель не сбавил скорость автомобиля, приближаясь к пешеходному переходу.

Из-за этого произошел наезд на 10-летнего мальчика.

"Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, переломы костей свода и многочисленные гематомы и ссадины. В результате полученных телесных повреждений мальчик получил инвалидность", — говорится в материалах дела.

Виновника ДТП отправили за решетку

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Также обязал взыскать с осужденного в пользу потерпевшего 331 тыс. грн. морального вреда.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская областная прокуратура уведомила о подозрении жителя Киевщины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погибли двухлетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.

Добавим, в Киеве в минувшие выходные произошел масштабный пожар на АЗС . Водитель на кабриолете "влетел" в заправку. Сетью начали распространяться фото сгоревшей АЗС.