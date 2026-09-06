Атака РФ на Київщину: у Фастівському районі спалахнула пожежа

Рятувальники ліквідовують пожежу на Київщині, спричинену атакою РФ. Фото: ДСНС Київщини

У Фастівському районі Київської області внаслідок російського удару виникло займання на об’єкті інфраструктури. Через значну площу пожежі, високу температуру та сильне задимлення до її ліквідації залучили додаткові сили й техніку ДСНС. Рятувальники працювали одночасно на кількох напрямках і не допустили поширення вогню на інші об’єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України у неділю, 6 вересня.

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Рятувальники гасять пожежу на Київщині. Фото: ДСНС Київщини

Що відомо про пожежу на Київщині після атаки РФ

За даними ДСНС, після російського удару пожежа виникла на об’єкті інфраструктури у Фастівському районі Київської області.

Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучили додаткові сили й техніку рятувальників.

Надзвичайники під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Фахівці ДСНС працювали одночасно на кількох напрямках. Їм вдалося не допустити поширення вогню на інші об’єкти.

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Пожежу ліквідовано.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що експерт Ілля Котов пов’язав російський удар по будівлі СБУ 4 вересня з візитом американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. На його думку, Кремль хотів продемонструвати США, що в Україні немає повністю безпечних місць. Котов також заявив, що після атаки можна говорити про відмову від можливої мовчазної домовленості не бити по державних структурах.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 5 вересня 2026 року Росія цілеспрямовано атакувала аеропорти в Києві та Борисполі. За його словами, такі удари були демонстративними та сталися вперше за тривалий час на тлі обговорення можливого прибуття американської сторони літаком. Президент зазначив, що Україна зафіксувала цей крок і наступного тижня відповідно скорегує операцію щодо російського повітряного простору.

Новини.LIVE також повідомляли, що протягом 4 вересня російські безпілотники атакували Київщину, пошкодивши 28 об’єктів у п’яти районах області. Серед пошкодженого — складські та адміністративні приміщення, заклади освіти, приватні й багатоквартирні будинки, транспорт та обладнання АЗС. У Бориспільському районі постраждали дві жінки, а вранці 5 вересня атаки на область продовжилися, зокрема були пошкоджені п’ять приватних будинків.