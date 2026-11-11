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Головна Київ На Київщині внаслідок атаки РФ загинули двоє рятувальників

На Київщині внаслідок атаки РФ загинули двоє рятувальників

Ua ru
11 листопада 2026 22:55
У Яготині на Київщині загинули двоє рятувальників ДСНС внаслідок атаки РФ facebook.com/MNSKOB
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщині. Ілюстративне фото: facebook.com/MNSKOB

У Яготині Київської області під час ліквідації пожежі внаслідок повторних російських ударів загинули двоє рятувальників. Ще двоє працівників ДСНС отримали поранення та перебувають у лікарні під наглядом медиків. Загиблі присвятили службі порятунку 25 та понад 30 років свого життя.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник у середу, 11 листопада, інформує Новини.LIVE.

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На Київщині загинули рятувальники
Рятувальники, які загинули на Київщині внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Що відомо про загиблих рятувальників на Київщині

Андрій Даник висловив біль через загибель колег та повідомив їхні імена й посади. Жертвами російських ударів стали майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко.

Також поранення отримали двоє рятувальників Роман Мусіяка та Валентин Михно. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Голова ДСНС розповів і про родини загиблих. Олександр Бондаренко присвятив пожежно-рятувальній справі 25 років. У нього залишилися дружина, донька та син.

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Юрій Литовченко понад 30 років свого життя віддав професії рятувальника. У нього залишилися дружина та син.

У ДСНС висловили співчуття родинам загиблих

Андрій Даник наголосив, що Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко десятиліттями виконували свою роботу, ризикуючи життям заради інших. Він також поділився болем через втрату колег і звернувся зі словами підтримки до їхніх близьких:

"Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою — невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Олександра та Юрія. Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Поділяю ваше горе та сумую разом із вами! Вічна пам'ять Героям!".

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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 11 листопада 2026 року в Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки впав безпілотник, після чого на відкритій території виникла пожежа. У житловому будинку вибило вікна на кількох поверхах і пошкодило скління балконів, також постраждали припарковані поруч автомобілі. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік, якому медики надали допомогу на місці.

Новини.LIVE писали, що 11 листопада російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Київської області, де в укритті перебувала 171 дитина та працівники закладу. Завдяки цьому ніхто не постраждав, однак вибух спричинив пожежу на території навчального закладу. Також пошкоджень зазнали автомобіль, огорожа та вікна у двох сусідніх приватних будинках.

Київ ДСНС Київська область обстріли рятувальники атака загиблі постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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