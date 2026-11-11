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Главная Киев В Киевской области в результате атаки РФ погибли двое спасателей

В Киевской области в результате атаки РФ погибли двое спасателей

Ua ru
11 ноября 2026 22:55
В Яготине Киевской области погибли двое спасателей ГСЧС в результате атаки РФ facebook.com/MNSKOB
Спасатели устраняют последствия нападения РФ в Киевской области. Иллюстративное фото: facebook.com/MNSKOB

В Яготине Киевской области во время ликвидации пожара, возникшего в результате повторных российских ударов, погибли двое спасателей. Еще двое сотрудников ГСЧС получили ранения и находятся в больнице под наблюдением медиков. Погибшие посвятили службе спасения 25 и более 30 лет своей жизни.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник в среду, 11 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Спасатели, погибшие в Киевской области в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Что известно о погибших спасателях в Киевской области

Андрей Даник выразил скорбь в связи с гибелью коллег и сообщил их имена и должности. Жертвами российских ударов стали майор службы гражданской защиты, начальник 24-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александр Бондаренкои главный мастер-сержант службы гражданской защиты, водитель 28-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Юрий Литовченко.

Также ранения получили двое спасателей Роман Мусияка и Валентин Михно. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Глава ГСЧС рассказал и о семьях погибших. Александр Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет. У него остались жена, дочь и сын.

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Юрий Литовченко более 30 лет своей жизни посвятил профессии спасателя. У него остались жена и сын.

В ГСЧС выразили соболезнования семьям погибших

Андрей Даник подчеркнул, что Александр Бондаренко и Юрий Литовченко десятилетиями выполняли свою работу, рискуя жизнью ради других. Он также поделился болью от потери коллег и обратился со словами поддержки к их близким:

"Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия службе спасения, ежедневно выполняя свою работу и рискуя собой ради других. За этой утратой — невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, который потерял побратимов.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра и Юрия. Нет слов, которые могли бы облегчить эту боль. Разделяю ваше горе и скорблю вместе с вами! Вечная память Героям!".

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября 2026 года в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки упал беспилотник, после чего на открытой территории возник пожар. В жилом доме выбило окна на нескольких этажах и повредило остекление балконов, также пострадали припаркованные рядом автомобили. В результате атаки ранение получил мужчина, которому медики оказали помощь на месте.

Новини.LIVE писали, что 11 ноября российский беспилотник попал по территории лицея в Яготине Киевской области, где в укрытии находились 171 ребенок и сотрудники учреждения. Благодаря этому никто не пострадал, однако взрыв вызвал пожар на территории учебного заведения. Также повреждения получили автомобиль, ограждение и окна в двух соседних частных домах.

Киев ГСЧС Киевская область обстрелы спасатели атака погибшие пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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