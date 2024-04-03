На Київщині внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
У Білоцерківському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього цього загинула літня жінка.
Про це повідомила поліція Київщини у середу, 3 березня.
ДТП на Київщині
"3 квітня у селищі Рокитне трапилась аварія. Попередньо водій автомобіля "УАЗ" на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на пенсіонерку", — говориться у повідомленні.
Від отриманих травм жінка загинула в приймальному відділенні місцевої лікарні.
На місці ДТП працюють правоохоронці Київщини, які з'ясовують усі обставини цієї події.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.
Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
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