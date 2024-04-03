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На Киевщине в результате ДТП погибла пенсионерка

3 апреля 2024 19:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Киевщине в результате ДТП погибла пенсионерка
Место трагического ДТП. Фото: полиция Киевщины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Белоцерковском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. В результате погибла пожилая женщина.

Об этом сообщила полиция Киевской области в среду, 3 марта.

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ДТП в Киевской области

"3 апреля в поселке Ракитное произошла авария. Предварительно водитель автомобиля "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пенсионерку", — говорится в сообщении.

От полученных травм женщина умерла в приемном отделении местной больницы.

На месте ДТП работают правоохранители Киевской области, которые выясняют все обстоятельства этого события.

дтп
ДТП в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Также мы писали о том, что в Харькове в пятницу, 29 марта, 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

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полиция
авто
Киевская область
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