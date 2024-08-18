У Київській області впала російська ракета

На Київщині внаслідок падіння збитої російської ракети утворилася велика вирва
18 серпня 2024 18:06
Вирва внаслідок падіння російської ракети. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
У Броварському районі Київської області внаслідок падіння збитої російської ракети утворилася величезна вирва. Обійшло без постраждалих.
Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 18 серпня.
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На Київщині утворилася вирва
Повідомляється, що від падіння збитої ракети, яку запустили російські загарбники, величезна вирва утворилася в Броварському районі Київщини.
Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. На місці працюють необхідні служби.
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