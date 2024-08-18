У Київській області впала російська ракета

Вирва внаслідок падіння російської ракети. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

У Броварському районі Київської області внаслідок падіння збитої російської ракети утворилася величезна вирва. Обійшло без постраждалих.

Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 18 серпня.

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Повідомляється, що від падіння збитої ракети, яку запустили російські загарбники, величезна вирва утворилася в Броварському районі Київщини.

Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. На місці працюють необхідні служби.