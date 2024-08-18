Обстріл Київщини — в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ

Наслідки російської атаки на Київську область. Фото: ДСНС Київської області

Армія Росії зранку, 18 серпня атакувала ракетами Київську область. Внаслідок роботи сил ППО, уламки збитих цілей пошкодили цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє глава КОВА Руслан Кравченко.

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За словами урядовця, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств постраждали приватні будинки.

"Наразі є інформація про руйнацію двох та пошкодження 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується", — пише він.

Пошкоджений автомобіль внаслідок ворожої атаки. Джерело: ДСНС Київської області

Також за його словами, уламки пошкодили чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач. Крім того, в одному з садових товариств спалахнула трава, пожежу ліквідували.

Скриншот допису Кравченка

Обстріл Київської області та Києва 18 серпня — що відомо

Нагадаємо, вранці в неділю, 18 серпня, у Київській області вдруге за день пролунали вибухи: сили ППО відпрацювали по ворожій ракеті поблизу Броварів.

Гучно було й у Києві: в КМВА заявили, що ворог тричі за місяць атакував місто північнокорейськими ракетами.