В Киевской области упала российская ракета

Воронка в результате падения российской ракеты. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

В Броварском районе Киевской области в результате падения сбитой российской ракеты образовалась огромная воронка. Обошло без пострадавших.

Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 18 августа

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В Киевской области образовалась воронка

Сообщается, что от падения сбитой ракеты, запущенной российскими захватчиками, огромная воронка образовалась в Броварском районе Киевщины.

В результате этого события никто не пострадал. На месте работают необходимые службы.