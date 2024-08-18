В Киевской области упала российская ракета

В Киевской области в результате падения сбитой российской ракеты образовалась большая воронка
18 августа 2024 18:06
Воронка в результате падения российской ракеты. Фото иллюстративное: АрмияИнформ
В Броварском районе Киевской области в результате падения сбитой российской ракеты образовалась огромная воронка. Обошло без пострадавших.
Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 18 августа
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В Киевской области образовалась воронка
Сообщается, что от падения сбитой ракеты, запущенной российскими захватчиками, огромная воронка образовалась в Броварском районе Киевщины.
В результате этого события никто не пострадал. На месте работают необходимые службы.
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