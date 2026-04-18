Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині внаслідок пожежі загинула жінка

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 15:21
Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

В Обухівському районі на Київщині сталася смертельна пожежа в житловому будинку. Рятувальники під час гасіння виявили тіло загиблої жінки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає Новини.LIVE.

В Обухівському районі сталася смертельна пожежа

Інцидент трапився 17 квітня близько 23:20 у селі Стави Кагарлицької територіальної громади на вулиці Центральній. До Служби порятунку надійшло повідомлення про займання, після чого на місце оперативно прибули підрозділи ДСНС.

По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплений житловий будинок. Під час проведення розвідки всередині помешкання було виявлено тіло жінки 1944 року народження.

Пожежу вдалося ліквідувати о 01:11. Наразі причини виникнення загоряння встановлюються відповідними службами.

Будинок після пожежі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 16 квітня Київ зазнав масованої атаки з боку Росії із застосуванням балістичних ракет і безпілотників. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще близько 60 дістали поранення.

Після першого удару російські війська завдали повторного обстрілу по місцю влучання, коли там уже працювали екстрені служби. Внаслідок цього постраждали поліцейські, які прибули для надання допомоги пораненим.

пожежа Київська область загибель
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації