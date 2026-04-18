На Київщині внаслідок пожежі загинула жінка

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

В Обухівському районі на Київщині сталася смертельна пожежа в житловому будинку. Рятувальники під час гасіння виявили тіло загиблої жінки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Інцидент трапився 17 квітня близько 23:20 у селі Стави Кагарлицької територіальної громади на вулиці Центральній. До Служби порятунку надійшло повідомлення про займання, після чого на місце оперативно прибули підрозділи ДСНС.

По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплений житловий будинок. Під час проведення розвідки всередині помешкання було виявлено тіло жінки 1944 року народження.

Пожежу вдалося ліквідувати о 01:11. Наразі причини виникнення загоряння встановлюються відповідними службами.

