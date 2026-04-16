Головна Київ

Поліцейські потрапили під повторний удар під час обстрілу Києва: відео

Дата публікації: 16 квітня 2026 20:12
Поліцейські потрапили під повторний удар під час обстрілу Києва: відео
Пошкоджене авто поліції. Фото: Нацполіція

Російські війська завдали повторного удару по місцю ракетної атаки в Києві в ніч проти 16 квітня, коли там уже працювали екстрені служби. Внаслідок обстрілу постраждали столичні поліцейські, які прибули допомагати пораненим.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Поліцейські потрапили під російську атаку

У Оболонському районі троє спецпризначенців полку поліції №1 прибули на місце ракетного удару, щоб разом із медиками надати допомогу постраждалим. Однак уже за кілька хвилин російські війська завдали повторного обстрілу саме тоді, коли на місці працювали екстрені служби.

Внаслідок удару балістичною ракетою один із правоохоронців отримав осколкове поранення ноги. Його колеги оперативно надали першу допомогу, наклавши турнікет. Через пошкодження службового автомобіля поліцейські звернулися до перехожого, який на власному транспорті доправив пораненого до лікарні.

Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків після складної операції. Ще двох спецпризначенців госпіталізували з контузіями.

Читайте також:

"Цей випадок ще раз доводить: ворог свідомо цілить у тих, хто рятує життя. Попри небезпеку та ризик повторних ударів, правоохоронці продовжують нести службу та допомагати громадянам у найскладніші моменти", — заявили у поліції.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 16 квітня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинули чотири людини, серед яких — 12-річний хлопчик.

Крім того, як повідомлялося, поранення отримали понад 55 людей, близько 25 постраждалих наразі перебувають під наглядом лікарів.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
