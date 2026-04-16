Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Київ Під ударом 13 локацій та 4 загиблих: наслідки атаки на Київ

Під ударом 13 локацій та 4 загиблих: наслідки атаки на Київ

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 17:25
Чоловік на місці удару у Києві. Фото: Telegram/tkachenkotymur

У ніч проти 16 квітня столиця здригалася від ударів. Росіяни атакували Київ балістичними ракетами, а також безпілотниками. Внаслідок цього загинули четверо людей, ще 60 — отримали поранення.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Наслідки удару по Києву 16 квітня

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, 13 локацій у столиці зазнали пошкоджень внаслідок атаки ворога. Є руйнування у житлових будинках. Крім того, згоріла низка автомобілів.

Найгірші наслідки — у Подільському та Оболонському районах. Там понівечені машини, складські будівлі, квартири та будинки.

Реклама
Будинок, який постраждав внаслідок атаки. Фото: Telegram/tkachenkotymur

"Подяка воїнам ППО, які титанічними зусиллями змогли запобігти найгіршому цієї ночі. Якби не ви, наслідки були б значно болючішими", — зазначив Ткаченко.

Читайте також:
Реклама

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики, комунальники, поліцейські та волонтери. Постраждалим надають необхідну допомогу. Внаслідок атаки постраждало 60 киян, четверо з яких — діти. 30 людей госпіталізували.

Пошкоджені автомобілі. Фото: Telegram/tkachenkotymur

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має епіцентр удару. Там потрощені магазини та розбиті вікна у будівлях. Місцеві мешканці разом з волонтерами розчищають власні двори.

На місці розгорнули оперативні штаби. Люди стоять в чергах до наметів правоохоронців, аби задокументувати знищене майно. Представників компанії-забудовника житлового комплексу, який постраждав внаслідок атаки, на місці трагедії не було.

Як повідомили у поліції Олександру Саюну, через обстріл загинув 12-річний хлопчик. Він отримав осколкове поранення, несумісне із життям. Його матір забрали медики, але жінка також померла у кареті "швидкої".

Хронологія атаки на Київ 16 квітня

Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи у столиці пролунали близько третьої години ночі. Згодом стало відомо, що один із безпілотників влучив у багатоповерхівку у Подільському районі.

Окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. Станом на ранок 16 квітня було відомо про чотирьох загиблих людей. У прокуратурі додали, що крім жінки та її сина загинули двоє працівників автосалону. За фактом вчинення воєнного злочину розпочали досудове розслідування.

На місці атак одразу почали працювати рятувальники. Вони гасили займання, які виникли через обстріли. Полум'я охопило велику площу відразу на кількох різних локаціях.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Київ обстріли загиблі
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації