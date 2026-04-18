На Киевщине в результате пожара погибла женщина

Пожар в доме. Фото: ГСЧС

В Обуховском районе Киевской области произошел смертельный пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения обнаружили тело погибшей женщины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, передает Новини.LIVE.

В Обуховском районе произошел смертельный пожар

Инцидент произошел 17 апреля около 23:20 в селе Ставы Кагарлицкой территориальной общины на улице Центральной. В Службу спасения поступило сообщение о возгорании, после чего на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачен жилой дом. Во время проведения разведки внутри помещения было обнаружено тело женщины 1944 года рождения.

Пожар удалось ликвидировать в 01:11. Сейчас причины возникновения возгорания устанавливаются соответствующими службами.

Дом после пожара. Фото: ГСЧС

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 апреля Киев подвергся массированной атаке со стороны России с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще около 60 получили ранения.

После первого удара российские войска нанесли повторный обстрел по месту попадания, когда там уже работали экстренные службы. В результате пострадали полицейские, которые прибыли для оказания помощи раненым.