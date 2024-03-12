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На Київщині врятували двох дітей із квартири, в якій виникла пожежа

12 березня 2024 13:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Київщині врятували двох дітей із квартири, в якій виникла пожежа
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У селищі Макарів Київської області виникла пожежа в квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. В цей час вдома перебували двоє дітей, їх крики почули сусіди, які викликали на місце події рятувальників. Пожежники оперативно загасили вогонь та врятували дітей і кота.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Пожежа в квартирі на Київщині

Пожежа в Макарові виникла о 12:54 11 березня. За даними ДСНС, коли рятувальники прибули на місце виклику, з квартири йшов дим і сусіди намагалися відчинити вхідні двері. Людей евакуювали, а пожежники деблокували двері та обстежили житло.

На балконі сиділи двоє дітей віком 11 та 2 років. Наляканих неповнолітніх одразу передали медикам "швидкої". З'ясувалося, що діти встигли надихатися чадним газом.

Крім того, пожежники врятували із задимленої квартири кота, тварина залишилася живою.

"Пожежу ліквідували о 13:37, після чого з’явилась мати дітей. Вона не стала коментувати те, що діти були без нагляду і свою відсутність", — йдеться в повідомленні.

Мати з дитиною
Мати з дитиною. Фото: ДСНС
Рятувальник біля дитини
Рятувальник біля дитини. Фото: ДСНС
Пожежник допомає коту
Пожежник допомагає коту. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 11 березня у Львові сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лапинського. Внаслідок загоряння загинув чоловік.

Додамо, 5 березня у Києві сталася масштабна пожежа на території екопарку на Осокорках у вівторок. Активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника.

діти
пожежа
ДСНС
Україна
Київська область
рятувальники

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