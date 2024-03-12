На Киевщине спасли двоих детей из квартиры, в которой возник пожар

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

В поселке Макаров Киевской области возник пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. В это время дома находились двое детей, их крики услышали соседи, вызвавшие на место происшествия спасателей. Пожарные оперативно потушили огонь и спасли детей и кота.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Пожар в Макарове возник в 12:54 11 марта. По данным ГСЧС, когда спасатели прибыли на место вызова, из квартиры шел дым и соседи пытались открыть входную дверь. Людей эвакуировали, а пожарные деблокировали дверь и обследовали жилье.

На балконе сидели двое детей 11 и 2 лет. Испуганных несовершеннолетних сразу передали медикам "скорой". Выяснилось, что дети успели надышаться угарным газом.

Кроме того, пожарные спасли из задымленной квартиры кота, животное осталось живым.

"Пожар ликвидировали в 13:37, после чего появилась мать детей. Она не стала комментировать то, что дети были без присмотра и свое отсутствие", — говорится в сообщении.

Мать с ребенком. Фото: ГСЧС

Спасатель возле ребенка. Фото: ГСЧС

Пожарный помогает коту. Фото: ГСЧС

Напомним, 11 марта во Львове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Лапинского. В результате возгорания погиб мужчина.

Добавим, 5 марта в Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка на Осокорках во вторник. Активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог и обвиняют в этом застройщика.