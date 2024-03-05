На столичній Борщагівці сталася пожежа на ринку

Пожежа на ринку. Фото: скриншот з відео

У Києві на Борщагівці у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на ринку. Причина займання поки невідома.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа на Борщагівці. Фото: скриншот

На Борщагівці горить ринок

Відомо, що пожежа сталася на ринку біля Кільцевої дороги.

За попередньою інформацією на території столичного ринку загорілося два кіоски. Рятувальники здійснюють ліквідацію пожежі.

Пожежа на Борщагівці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 березня у Київській області пролунав потужний вибух. У житловому будинку в селі Трипілля виникла пожежа, місцева мешканка дістала сильні опіки.

Також ми писали, що 3 березня у Києві у відселеній будівлі сталася пожежа. Причини загоряння невідомі. Всі обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.