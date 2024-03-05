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На столичній Борщагівці сталася пожежа на ринку

5 березня 2024 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На столичній Борщагівці сталася пожежа на ринку
Пожежа на ринку. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві на Борщагівці у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на ринку. Причина займання поки невідома.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа на Борщагівці. Фото: скриншот

На Борщагівці горить ринок 

Відомо, що пожежа сталася на ринку біля Кільцевої дороги.

За попередньою інформацією на території столичного ринку загорілося два кіоски.  Рятувальники здійснюють ліквідацію пожежі.

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Пожежа на Борщагівці. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 4 березня у Київській області пролунав потужний вибух. У житловому будинку в селі Трипілля виникла пожежа, місцева мешканка дістала сильні опіки. 

Також ми писали, що 3 березня у Києві у відселеній будівлі сталася пожежа. Причини загоряння невідомі. Всі обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.

Київ
пожежа
ринок
пожежна небезпека
рятувальники

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