На столичній Борщагівці сталася пожежа на ринку
5 березня 2024 13:25
Пожежа на ринку. Фото: скриншот з відео
У Києві на Борщагівці у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на ринку. Причина займання поки невідома.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Відомо, що пожежа сталася на ринку біля Кільцевої дороги.
За попередньою інформацією на території столичного ринку загорілося два кіоски. Рятувальники здійснюють ліквідацію пожежі.
Нагадаємо, 4 березня у Київській області пролунав потужний вибух. У житловому будинку в селі Трипілля виникла пожежа, місцева мешканка дістала сильні опіки.
Також ми писали, що 3 березня у Києві у відселеній будівлі сталася пожежа. Причини загоряння невідомі. Всі обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.
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