В Киеве и области экстренные отключения — что известно

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве и области применены аварийные отключения света во вторник, 23 декабря. Регион находится под массированной атакой российских войск.

Об этом сообщает ДТЭК.

По приказу "Укрэнерго" в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стала атака армии РФ по критической инфраструктуре Украины.

Сообщение ДТЭК.

Журналисты Новини.LIVE и местные жители уже сообщают об исчезновении света в домах вне графика.

Кроме того, о перебоях с электроэнергией зафиксированы в Черкасской и Черниговской областях.

В Минэнерго сообщили, что экстренные отключения будут отменены после ликвидации последствий вражеской атаки, когда специалисты смогут начать ремонтные работы в безопасных условиях.

"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", — сообщили в министерстве.

Сообщение Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов утром 23 декабря.

Отметим, что во всех областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения ракет "Кинжал" с борта МиГ-31.