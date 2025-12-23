Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ

На Киевщине ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 07:42
В Киеве и области экстренные отключения — что известно
Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве и области применены аварийные отключения света во вторник, 23 декабря. Регион находится под массированной атакой российских войск.

Об этом сообщает ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

На Киевщине и еще двух областях аварийные отключения

По приказу "Укрэнерго" в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стала атака армии РФ по критической инфраструктуре Украины.

Екстрені відключення Київ
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Журналисты Новини.LIVE и местные жители уже сообщают об исчезновении света в домах вне графика.

Кроме того, о перебоях с электроэнергией зафиксированы в Черкасской и Черниговской областях.

В Минэнерго сообщили, что экстренные отключения будут отменены после ликвидации последствий вражеской атаки, когда специалисты смогут начать ремонтные работы в безопасных условиях.

"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", — сообщили в министерстве.

Відключення світла в Україні - що відомо
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов утром 23 декабря.

Отметим, что во всех областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения ракет "Кинжал" с борта МиГ-31.

Киев Минэнерго Киевская область обстрелы ДТЭК отключения света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации