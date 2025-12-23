В Киеве и области экстренные отключения — что известно

На Киевщине ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ
В Киеве и области применены аварийные отключения света во вторник, 23 декабря. Регион находится под массированной атакой российских войск.
Об этом сообщает ДТЭК.
На Киевщине и еще двух областях аварийные отключения
По приказу "Укрэнерго" в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стала атака армии РФ по критической инфраструктуре Украины.
Журналисты Новини.LIVE и местные жители уже сообщают об исчезновении света в домах вне графика.
Кроме того, о перебоях с электроэнергией зафиксированы в Черкасской и Черниговской областях.
В Минэнерго сообщили, что экстренные отключения будут отменены после ликвидации последствий вражеской атаки, когда специалисты смогут начать ремонтные работы в безопасных условиях.
"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", — сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов утром 23 декабря.
Отметим, что во всех областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения ракет "Кинжал" с борта МиГ-31.
