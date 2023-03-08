У КМВА розповіли, чи зміниться комендантська година у Києві

Комендантська година у Києві

Кияни підписали петицію про зниження тривалості комендантської години у столиці, щоб люди могли дістатися додому після роботи. Петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Її автор запропонував скоротити комендантську годину з 23:00 до 5:00 до 0:00 до 5:00 та збільшити рух громадського транспорту у місті.

Про це пише ТСН.

Комендантська година у Києві

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що комендантська година є невід'ємним елементом заходів щодо забезпечення безпеки мешканців столиці. Тривалість комендантської години зараз складає з 23:00 до 5:00, і її тривалість переглядається регулярно.

КМВА заявляє, що рішення про скорочення тривалості комендантської години буде ухвалено лише після отримання підстав для цього, включаючи гарантії безпеки населення, можливість робити оборонні заходи та бойові завдання. КМВА нагадує, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях, а також пересуватися містом на транспорті або пішки.

Начальник КМВА Сергій Попко наголошує, що війна не закінчилася, і загрози для столиці та її мешканців, як і раніше, існують. Він зазначає, що якщо для забезпечення безпеки мешканців необхідно дотримуватись певної комендантської години, то КМВА це робитиме. Він також висловлює подяку структурам, силам і відомствам, які щодня працюють для забезпечення безпеки мешканців столиці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Києві вводиться пропуск нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого.

Оновлюється система, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Також раніше кияни просили скасувати комендантську годину новорічної ночі. Це, на думку автора петиції, дозволило містянам без проблем дістатися додому чи в гості. Проте прохання мешканців столиці не задовольнили.