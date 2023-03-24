В Киевской области вводят новый комендантский час: названа дата

Комендантский час в Киевской области

С 26 марта в Киевской области вводят новый комендантский час. Теперь он будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Комендантский час в Киевской области

В сообщении говорится, что временные ограничения были введены в целях защиты мирных городов и деревень от обстрелов со стороны врага.

Однако, уменьшение продолжительности комендантского часа приведет к увеличению времени работы автобусных маршрутов области. Большинство пригородных и междугородных автобусов будут работать на 60 минут дольше по утрам и на 30 минут дольше вечером.

В своем обращении к жителям Киевщины, и.о. главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко, напомнил о необходимости соблюдения требований военного положения и комендантского часа. Он также подчеркнул, что задача всех жителей Киевской области заключается в защите общего дома от захватчиков и просит жителей сделать все возможное для этого.

Какие ограничения действуют во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Напомним, ранее киевляне подписали петицию о сокращении продолжительности комендантского часа в столице, чтобы люди могли добраться домой после работы. Петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Ее автор предложил сократить комендантский час, который продолжается с 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.