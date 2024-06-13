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На Київщині вже понад добу гасять пожежу, спричинену російською атакою

13 червня 2024 08:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Києві ліквідовують масштабну пожежу після російського обстрілу
Ліквідація пожежі на Київщині. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Київщині вже добу рятувальники та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасять пожежу, яка трапилась внаслідок російської атаки на промисловий об'єкт. На даний момент залучено більше 120 рятувальників, 40 одиниць техніки і пожежні потяги. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС у четвер, 13 червня. 

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"На даний момент працює більше 120 рятувальників і майже 40 одиниць техніки", — сказала речниця ДСНС.

Внаслідок падіння уламків російських ракет виникла пожежа на великому підприємстві. Також у ДСНС додали, що до ліквідації наслідків залучили два пожежні потяги.

  • Гасіння пожежі
    Рятувальники під час пожежі. Фото: ДСНС
  • Ліквідація пожежі
    Ліквідація пожежі на Київщині. Фото: ДСНС
  • Пожежники
    Пожежники ліквідовують займання. Фото: ДСНС
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Станом на ранок, 13 червня, пожежу так і не вдалось повністю ліквідувати, проте рятувальники локалізували займання і не допустили перекидання вогню на інші об'єкти.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Нагадаємо, 3 червня на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва горіло складське приміщення

пожежа
ДСНС
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
аварія

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