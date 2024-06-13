В Киеве ликвидируют масштабный пожар после российского обстрела

Ликвидация пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС

В Киевской области уже сутки спасатели и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушат пожар, который произошел в результате российской атаки на промышленный объект. В настоящее время привлечены более 120 спасателей, 40 единиц техники и пожарные поезда.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 13 июня.

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"На данный момент работает более 120 спасателей и почти 40 единиц техники", — сказала спикер ГСЧС.

В результате падения обломков российских ракет возник пожар на крупном предприятии. Также в ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий привлекли два пожарных поезда.

Спасатели при пожаре. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС

Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС 1/3 ​ 3

По состоянию на утро, 13 июня, пожар так и не удалось полностью ликвидировать, однако спасатели локализовали возгорание и не допустили перекидывание огня на другие объекты.

Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же один человек получил травмы.

Напомним, 3 июня на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горело складское помещение.