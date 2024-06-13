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На Киевщине уже более суток тушат пожар, вызванный российской атакой

13 июня 2024 08:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Киеве ликвидируют масштабный пожар после российского обстрела
Ликвидация пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Киевской области уже сутки спасатели и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушат пожар, который произошел в результате российской атаки на промышленный объект. В настоящее время привлечены более 120 спасателей, 40 единиц техники и пожарные поезда.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 13 июня.

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"На данный момент работает более 120 спасателей и почти 40 единиц техники", — сказала спикер ГСЧС.

В результате падения обломков российских ракет возник пожар на крупном предприятии. Также в ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий привлекли два пожарных поезда.

  • Тушение пожара
    Спасатели при пожаре. Фото: ГСЧС
  • Ликвидация пожара
    Ликвидация пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС
  • Пожарные
    Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС
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По состоянию на утро, 13 июня, пожар так и не удалось полностью ликвидировать, однако спасатели локализовали возгорание и не допустили перекидывание огня на другие объекты.

Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же один человек получил травмы.

Напомним, 3 июня на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горело складское помещение.

пожар
ГСЧС
ракетный удар
обстрелы
война в Украине
авария

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