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На Київщині вже третю добу гасять пожежу, яка виникла після ворожої атаки Росії

14 червня 2024 13:46
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На Київщині вже третю добу намагаються ліквідувати загоряння на промисловому об’єкті
Рятувальники гасять пожежу на промисловому об'єкті на Київщині. Фото: ДСНС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті. Вже третю добу рятувальники намагються ліквідувати загорання.

Про це повідомила прессдужба ДСНС у п'ятницю, 14 червня.

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Ліквідація пожежі на промисловосу об'єкті

Вже третю добу на Київщині спеціалізовані служби гасять пожежу на промисловому об’єкті. Загорання на підприємстві виникло через падіння уламків російських ракет.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", — заявила речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан для "Української правди"

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Рятувальники намагаються ліквідувати загорання на промисловому об'єкті. Фото: ДСНС

За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники. 

На Київщині вже третю добу гасять пожежу, яка виникла після ворожої атаки Росії - фото 3
Допис ДСНС о 12:33. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також ми писали, що у ніч на п'ятницю, 14 червня, сили ППО знищили 11 ворожих цілей на Хмельниччині. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

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Київська область

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