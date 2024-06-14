На Киевщине уже третьи сутки пытаются ликвидировать возгорание на промышленном объекте

На Киевщине уже третьи сутки тушат пожар, возникший после вражеской атаки России
В результате вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте . Уже третьи сутки спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 14 июня.
Ликвидация пожара на промышленном объекте
Уже третьи сутки в Киевской области специализированные службы тушат пожар на промышленном объекте. Возгорание на предприятии возникло из-за падения обломков российских ракет.
"По состоянию на утро 14 июня ликвидация еще продолжается. Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение" , - заявила представитель ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан для "Украинской правды" .
По ее словам, в настоящее время на месте задействованы 76 единиц техники и 232 пожарных.
Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же один человек получил травмы.
Также мы писали, что в ночь на пятницу, 14 июня, силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей в Хмельницкой области. В результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.
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